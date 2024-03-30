- Ekonomi

Ünlü banka firması altının kaderini belirledi: Tabloyu gören çıldırdı!

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Birikimi olan vatandaşlar piyasaları yakından takip etmeye devam ediyor. Ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak yatırımını doğru bir şekilde isteyenler için uzman açıklamaları da arz ediyor.

Ünlü banka firması altının kaderini belirledi: Tabloyu gören çıldırdı! mask
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Altın fiyatlarında yaşanan ani yükseliş yatırımcılar da nefes tutulması yaşattı. New York‘ta yer alan Citi Bank’ın altın fiyatlarini ilişkin tahminlerin dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

GRAM ALTINDA DURUM NE?

Gram altın geçen seneden bu yana yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak son dönemde yaşanan altın fiyatları ve piyasalardaki gelgitler yatırımcının nabzını da yükselmesine sebebiyet verdi.

KRİTİK AÇIKLAMA

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ve piyasa beklentilerine ilişkin öngörüleri uluslararası piyasada altın fiyatlarının aniden ivme kazanmasına yol açtı.

An itibariyle altının onsu 2234 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Citi'nin Altın fiyatlarini ilişkin öngörüsü yatırımcıları heyecanlandırdı.

Bankanın tahminine göre gelişmekte olan ülkelerin Merkez bankaları arasında artan dolarsızlaşma eğilimi sebebiyle bu durumun ABD Dolarına olan güveni zayıflabileceği düşünülüyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda altın fiyatlarının 3000 dolar/ons seviyesine ulaşacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Mar 2024 - 04:56 - Ekonomi

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