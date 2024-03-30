EPDK'dan deprem bölgesi için flaş karar: Ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından devam eden zorluklar sebebiyle, bölgedeki dört ana elektrik şirketinin avans ödeme yükümlülüklerini rahatlatma kararı aldı.

Bu kararla, Akedaş, Dicle, Fırat ve Toroslar Elektrik Dağıtım şirketleri ile ilgili tedarikçilerin avans ödemeleri, 30 Eylül 2024 tarihine dek ertelenecek. Resmi Gazete'de duyurulan bu önemli gelişme, 1 Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve böylece depremden etkilenen vatandaşlara ekonomik bir nefes aldıracak.

Kaynak: Kamu Son Haber