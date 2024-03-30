- Teknoloji

Bir zamanların efsanesi geri dönüyor: Özellikleri merak ediliyordu...

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Nostaji severleri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. HMD Global sosyal medyadan duyurdu.

Bir zamanların efsanesi geri dönüyor: Özellikleri merak ediliyordu... mask
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Vintage cep telefonları son zamanlarda koleksiyoncularda dahil olmak üzere birçok teknoloji meraklılarından ilgi görüyor. Bir dönem dünya çapında bir marka haline gelen Nokia’nın üreticisi olan HMD Global, klasik modellerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önceden yeniden tasarlanmış Nokia 3310 ve Nokia 8110 modellerinden sonra Nokia 3210 modelini de yeniden günümüz teknolojisiyle, piyasaya sürmesi bekleniyor

HMD Global’in klasik modelleri dayanıklıkları tasarımları ve tuş takımlarıyla akıllarda kalıcılığını korurken yeni piyasaya çıkacak modelin nasıl bir tasarım ve işlevsellikte olacağı merak ediliyor.

2017’de Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde, yeniden tasarlanan Nokia 3310 büyük beğeni toplamasının ardından HMD Global, sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu Mayıs ayında bir ikon geri dönüyor” ifadelerine yer verdi.

Yeni modelin de eğlence faktörünü koruyacağı ve Snake oyununun devam edeceği tahmin ediliyor. Nokia 3210 telefonun yeniden tasarımı, kamera gibi modern özelliklerle donatılabilir ve renkli bir ekrana sahip olabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Mar 2024 - 03:16 - Teknoloji

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