- Ekonomi

HGS'ye kahreden zam

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Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam yapılarak 100 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Yeni yapılan zamla birlikte yüzde 75 oranında zam gelmiş oldu.

HGS'ye kahreden zam mask
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Yapılan yeni zam 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Garanti BBVA'dan müşterilerine gönderilen mesajda,

"Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir." ifadelerine yer verildi.

HGS NEDİR?

HGS, Türkiye'deki Boğaz Köprüleri ve otoyol geçişlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, geçmişte kullanılan biletli gişelerin yerine radyo frekansıyla tanımlama sistemiyle sürücülerden ücret alınmasını sağlar. Böylelikle sürücüler, köprüler ve otoyollar üzerinde durmadan geçiş yapabilirler.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 Mar 2024 - 03:10 - Ekonomi

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