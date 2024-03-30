HGS'ye kahreden zam

Yapılan yeni zam 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Garanti BBVA'dan müşterilerine gönderilen mesajda,
"Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir." ifadelerine yer verildi.
HGS NEDİR?
HGS, Türkiye'deki Boğaz Köprüleri ve otoyol geçişlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, geçmişte kullanılan biletli gişelerin yerine radyo frekansıyla tanımlama sistemiyle sürücülerden ücret alınmasını sağlar. Böylelikle sürücüler, köprüler ve otoyollar üzerinde durmadan geçiş yapabilirler.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.