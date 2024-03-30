Borsa'nın nabzı: En çok hangi sektör para kazandırdı? İşte liste...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puanlık artışla işlemleri tamamladı ve toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,38 düşüş gösterirken, holding endeksi yüzde 0,16 oranında geriledi. En yüksek kazancı, yüzde 4,47 artışla bilişim sektörü yaşarken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ise yüzde 1,23'lük düşüşle en fazla değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.
ABD ekonomisinde, Şubat ayı kişisel tüketim harcamalarının %0,8'lik bir artışla tahminleri aştığı gözlendi. Gıda ve enerji dışı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,8 artış gösterdi. Analistler, bu verilerin ardından Federal Rezerv'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini dile getirdi. Paskalya tatili sebebiyle ABD, Avrupa ve Hong Kong piyasalarının kapalı olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Önümüzdeki hafta, Türkiye'de imalat sanayi PMI, enflasyon ve hazine nakit dengesi verilerinin; uluslararası arenada ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve perakende satışlar gibi kritik ekonomik göstergelerin açıklanması bekleniyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 puanların direnç, 9.000 ve 8.900 puanların ise destek seviyeleri olarak izleneceğini belirtti.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.