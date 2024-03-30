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Borsa'nın nabzı: En çok hangi sektör para kazandırdı? İşte liste...

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BIST 100 endeksi, işlem gününü yüzde 0,69 oranında değer kazanarak 9.142,40 puana ulaşarak tamamladı. Borsa İstanbul'daki bu olumlu seyir, yatırımcılar arasında iyimser bir hava yarattı.

Borsa'nın nabzı: En çok hangi sektör para kazandırdı? İşte liste... mask
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puanlık artışla işlemleri tamamladı ve toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,38 düşüş gösterirken, holding endeksi yüzde 0,16 oranında geriledi. En yüksek kazancı, yüzde 4,47 artışla bilişim sektörü yaşarken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ise yüzde 1,23'lük düşüşle en fazla değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

ABD ekonomisinde, Şubat ayı kişisel tüketim harcamalarının %0,8'lik bir artışla tahminleri aştığı gözlendi. Gıda ve enerji dışı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,8 artış gösterdi. Analistler, bu verilerin ardından Federal Rezerv'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini dile getirdi. Paskalya tatili sebebiyle ABD, Avrupa ve Hong Kong piyasalarının kapalı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Önümüzdeki hafta, Türkiye'de imalat sanayi PMI, enflasyon ve hazine nakit dengesi verilerinin; uluslararası arenada ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve perakende satışlar gibi kritik ekonomik göstergelerin açıklanması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 puanların direnç, 9.000 ve 8.900 puanların ise destek seviyeleri olarak izleneceğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, devam, Yüksek, türkiye, yüzde

30 Mar 2024 - 03:05 - Ekonomi

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