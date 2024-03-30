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Alanyaspor tam gaz

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdüren Corendon Alanyaspor, günü tek antrenmanla tamamladı

Alanyaspor tam gaz mask
Alanyaspor tam gaz
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CORENDON Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynanacak olan kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanan turuncu yeşilli ekip, dün yapılan idmanda kritik maçın taktik provasını çalıştı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. İdmanın ikinci bölümünde taktik çift kale maç yapan Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Alanyaspor tam gaz
Alanyaspor tam gaz

Kaynak: Spor SERVİSİ

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30 Mar 2024 - 02:58 - Spor

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