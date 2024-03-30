Alanyaspor tam gaz

CORENDON Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynanacak olan kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanan turuncu yeşilli ekip, dün yapılan idmanda kritik maçın taktik provasını çalıştı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. İdmanın ikinci bölümünde taktik çift kale maç yapan Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.