Alanyaspor tam gaz

CORENDON Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynanacak olan kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanan turuncu yeşilli ekip, dün yapılan idmanda kritik maçın taktik provasını çalıştı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. İdmanın ikinci bölümünde taktik çift kale maç yapan Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ