Özçelik’ten son mesaj

Özçelik, “Huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımıza modern, altyapı sorunları çözülmüş, denizi, suyu, toprağı, ormanı kısaca doğal varlıkları ve tarihsel mirası korunmuş, kültür sanat dolu bir kent bırakmak için yola çıktık. Bu yolcuğumuz vatandaşlarımızdan büyük bir teveccüh gördü. Pazar akşamı da hemşehrilerimizce mühürlenecek yetki belgesiyle yolculuğumuzun uygulama aşaması başlayacak” dedi.



Özçelik şöyle devam etti: “ Seçim kampanyası boyunca fedakarca çalışan gönüllüler başta olmak üzere, Sayın Genel Başkanım ve nezdinde Partimizin mevcut ve geçmiş dönem yöneticilerine ve üyelerine verdikleri emekler için minnettarım. Bana büyük destek veren şirket çalışanlarım ve aile bireylerime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte üzüldüğüm tek şey maalesef rahatsızlığına rağmen eşimin yanında olamamak, kendisinden kamuoyu önünde özür diliyorum. Bununla birlikte, bana bu yolculuğun bir vatan borcu olduğunu söyleyerek verdiği destek için duyduğum mutluluğu tarif edemem.



Seçim kampanyası boyunca, kimseyi kırmadan, ayrıştırmadan, ayrışmadan, geride bırakmadan çalışmaya gayret ettik. Bir kusurumuz olduysa, farkında olmadan herhangi bir komşumuzu rahatsız ettiysek helallik istiyorum. Ben Alanya’da yaşayan, farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da dahil olmak üzere herkesin Belediye Başkanı olmak istiyorum. Bu nedenle herkesten oy istiyorum.

Pazar günü Alanya’lılar kararını verecek, önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrimizin emanetini kimin taşıyacağı belli olacak. Halkımızın kararı başımızın tacıdır. Biz Alanyamız için bir vizyon ortaya koyduk, Alanya’da yaşam kalitesinin arttırılması için projelerimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Takdir elbette seçmenimizindir. Eminiz ki, hemşehrilerimiz hayırlı olanı seçeceklerdir.” (CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya