Kaçakçılar kıskıvrak

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda, 545 bin dolu ve boş makaron, 14 bin 600 litre karışım akaryakıt, 990 elektronik sigara, 85 litre likit, 360 puro, 75 kilogram kıyılmış tütün, 90 cinsel içerikli ilaç, 403 güneş gözlüğü, 209 saat, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda, 17 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (AA)
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.