ALTSO Başkanı Erdem tecrübelerini anlattı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) başta turizm olmak üzere birçok iş birliği projelerini birlikte yürüttüğü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile tecrübe paylaşım odaklı eğitimlerine de devam ediyor. Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kocaman’ın yaptığı Turizm Sektöründe Kariyer Söyleşileri I programının konuşmacısı, ALTSO Başkanı Eray Erdem oldu. İİBF Konferans Salonu’nda yapılan programa; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



REKTÖR PROF. DR. TÜRKDOĞAN’DAN BAŞKAN ERDEM’E TEŞEKKÜR



ALKÜ’nün turizm, sağlık ve spor alanında bölgesine büyük katkılar sağladığını belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu katkıların her geçen gün artarak sürdüğünü dile getirdi. Rektör Türkdoğan, Alanya’nın turizm cenneti olduğunu hatırlatarak ALKÜ Turizm Fakültesinden mezun olan öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektörlerinde aranan niteliklere sahip bireyler olduğunu vurguladı. ALKÜ Turizm Fakültesinin Alanya için büyük önem taşıdığını söyleyen Türkdoğan, “Öğrencilerimizin ALTSO Başkanı Sayın Eray Erdem’den sektörle ilgili tecrübelerini dinlemeleri, kendileri için büyük bir deneyim olacaktır. Sayın Başkanımız Eray Erdem’e katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.



BAŞKAN ERDEM: ALANYA ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ



Başkan Eray Erdem, ülkemizde turizm sektörünün başladığı ilk yerlerden birinin Alanya olduğunu hatırlattı. Sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bunlara çözümler ürettiklerini belirten Başkan Erdem, “Turizmdeki en büyük sorunlardan biri de kalifiye personel bulmaktır. Bu açığın kapatılması için üniversitemiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Aynı zamanda Turizm Fakültesindeki öğrencilerimizin sektöre kazandırılması için protokoller yapıyoruz. Turizm, dünya ile entegre olabilen bir sektördür. Alanya’mıza; Avrupa, İskandinavya ve dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Alanya, ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Alanya’da iki üniversitemiz var. Bu üniversitelerimizdeki turizm fakülteleri bizim için çok önemli. Buradan mezun olan öğrencilerimizin direkt mesleğin içinde olmalarını sağlamalıyız. ALTSO olarak biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. İşveren ile öğrencilerimizi staj programlarında buluşturup geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz.” dedi. Başkan Erdem ticari hayatının geçmişini de öğrencilerle paylaşarak öğrencilere iş hayatlarında yol gösterdi. Söyleşi, öğrencilerin sektörle ilgili merak ettikleri ve sektörde karşılaştıkları problemlerle ilgili soruların sorulmasıyla devam etti. Söyleşi, Rektör Türkdoğan tarafından Başkan Erdem’e teşekkür belgesi ve hediye takdim edilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ