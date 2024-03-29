Sır ölüm! Camide ölü bulundu

Düzce'de Konuralp Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası şadırvan bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin İlyas Ö'ye (65) ait olduğunu tespit ettiği ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı