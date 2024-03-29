29 Mar 2024 - 23:50- Asayiş G:

Sır ölüm! Camide ölü bulundu

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Düzce'de bir kişi caminin şadırvanında ölü bulundu.

Sır ölüm! Camide ölü bulundu mask
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Düzce'de Konuralp Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası şadırvan bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin İlyas Ö'ye (65) ait olduğunu tespit ettiği ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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29 Mar 2024 - 23:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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