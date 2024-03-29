DİM TV Seçim Özel sonrası Şahin'e coşkulu karşılama

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bu akşam DİM TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu oldu.

Canlı yayında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtlayan Şahin, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şahin, ilk kez DİM TV canlı yayınında " Sosyal yardım almaya hak kazanan emeklilerimize her ay 1000 TL de biz destek vereceğiz" açıklamasını yaptı.

DİM TV Seçim Özel canlı yayını, Şahin'in Alanya merkez ve eski belde olan mahallelerdeki seçim ofislerine kurulan dev ekranlardan binlerce seveni tarafından izlendi.

Canlı yayın sonrası Şahin'i binlerce seveni, Alanya Merkez Seçim Ofisi'nde büyük coşkuyla karşıladı. Şahin'in, coşkulu karşılama sırasında duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

Kaynak: Haber Merkezi