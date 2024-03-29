Korkutan kaza! Kamyon ve otomobil çarpıştı

Ali İhsan Demir'in kullandığı kamyon ile Ali Coşkun idaresindeki otomobil, Davraz Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı