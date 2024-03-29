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Akıl almaz olay! Küçük kızına otoyolda tır kullandırdı

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İzmir’de akıl almaz bir olay yaşandı. Küçük yaştaki çocuğuna tır kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesildi ve hakkında işlem başlatıldı.

Akıl almaz olay! Küçük kızına otoyolda tır kullandırdı mask
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İzmir-Aydın Otoyolunda E.B isimli baba, küçük yaştaki kız çocuğuna tır kullandırdı. O anları baba sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve baba pek çok tepkinin odak noktası oldu.  

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşananlar üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırın şoför koltuğundaki küçük yaştaki kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğunu tespit etti ve kendisine idari para cezası kesildi. Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Tır, Sosyal, İzmir, etti

29 Mar 2024 - 22:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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