29 Mar 2024 - 22:47- Gündem G:

Son dakika! Gemi trafiğine kapatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma Bakanlığı gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı’nın geçici olarak gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Son dakika! Gemi trafiğine kapatıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Çift

29 Mar 2024 - 22:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi mask
Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi
Yine depremle sallandık mask
Yine depremle sallandık
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü mask
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor mask
RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor
Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu mask
Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı mask
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber