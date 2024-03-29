Son dakika! Gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi