29 Mar 2024 - 22:33- Gündem G:

Telefonda kendisini polis olarak tanıttı! 560 bin TL dolandırdı

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Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, 70 yaşındaki adamı 560 bin TL dolandırdı.

Telefonda kendisini polis olarak tanıttı! 560 bin TL dolandırdı mask
Telefonda kendisini polis olarak tanıttı! 560 bin TL dolandırdı
Telefonda kendisini polis olarak tanıttı! 560 bin TL dolandırdı
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Kayseri'de, 70 yaşındaki bir kişiyi telefonda arayıp kendisini polis gibi tanıtarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte bir kişi, 70 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Bir süre sonra vatandaş ile buluşarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 178 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemesi sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: DHA

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29 Mar 2024 - 22:33 DHA Kayseri- Gündem

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