Telefonda kendisini polis olarak tanıttı! 560 bin TL dolandırdı

Kayseri'de, 70 yaşındaki bir kişiyi telefonda arayıp kendisini polis gibi tanıtarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte bir kişi, 70 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Bir süre sonra vatandaş ile buluşarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 178 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemesi sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.