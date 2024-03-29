29 Mar 2024 - 22:24- Gündem G:

İzmir'de şok görüntü! 12 yaşındaki çocuk tır kullandı

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İzmir'de bir babanın 12 yaşındaki kızına tır kullandırma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de şok görüntü! 12 yaşındaki çocuk tır kullandı mask
İzmir'de şok görüntü! 12 yaşındaki çocuk tır kullandı
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İzmir'de, babası tarafından otoyolda çekici kullandırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun  sosyal medyadaki görüntüleri tepkiye neden oldu. Çocuğun babası E.B. ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. 

23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolunda bir baba, tır çekicisinin direksiyonuna kızını geçirdi. Direksiyonda bir süre seyir halinde olan çocuğun görüntüsü, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiye neden oldu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekipleri, çekiciyi kızına kullandıran kişinin E.B. olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, E.B.'ye '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı. Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen E.B. hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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29 Mar 2024 - 22:24 - Gündem

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