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Merve Boluğur'dan müzik projesi!

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Oyuncu Merve Boluğur, single projesiyle hayranlarının karşına çıkacak.

Merve Boluğur'dan müzik projesi! mask
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Yeni single'ı için yapımcısıyla toplantı yapan Merve Boluğur, "Benim için çok heyecan verici bir proje. Güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum çünkü sağlam bir ekiple çalışıyorum" dedi.

"TAM BİR YAZ ŞARKISI"

Nisan ayında stüdyoya gireceğini belirten Boluğur, "Hareketli, 'eller havaya’ tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: MİLLİYET

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29 Mar 2024 - 22:19 - Magazin

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