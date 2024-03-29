AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen Tuğçe Kazaz'dan yeni açıklama

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Aradan 24 saat geçmeden yayınladığı yeni paylaşımda ise Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a oy verceğini açıkladı.

'AK PARTİ İLE YRP ARASINDA OLSAYDI OYUMU YRP'DEN YANA KULLANIRDIM'

Filistin meselesi konusunda AKP’nin tutumunu eleştiren Kazaz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde AKP'yi desteklemeyeceğini söyledi. Ancak bir süre sonra bir tweet atarak yanlış anlaşıldığını, belirtti. Kazaz paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğim mesaj çok açık, sağa sola çekmeyin. AK Parti’ye tepkim olduğu için bu seçim AK Parti ile YRP arasında olsaydı oyumu Yeniden Refah Partisi’nden yana kullanırdım dedim ve Yeniden Refah ile AK Parti’nin ayrışmak yerine birleşmelerinin ve anlaşmalarının gerekliliğine vurgu yaptım. Ama bu seçim CHP ile AK Parti arasında geçiyor. O nedenle desteğim Cumhur İttifakı ve Murat Kurum'dan yana olacaktır. Aksi CHP'ye hizmettir, sonu da hezimettir.”

Kaynak: Haber Merkezi