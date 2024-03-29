- Ekonomi

Bakanlık müjdeyi verdi. Ödemeler hesaplara yatırıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 142 milyon 582 bin TL'lik 'destekleme ödemesinin; çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı duyuruldu.

Bakanlık müjdeyi verdi. Ödemeler hesaplara yatırıldı mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği 90 milyon 346 bin TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği 52 milyon 128 bin TL, Damızlık Ana Arı Desteği 52 milyon 128 bin TL olmak üzere toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" bilgisi paylaşılarak ödemeler duyuruldu.

Kaynak: DHA

# Sosyal

29 Mar 2024 - 22:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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