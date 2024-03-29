Bakanlık müjdeyi verdi. Ödemeler hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği 90 milyon 346 bin TL, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği 52 milyon 128 bin TL, Damızlık Ana Arı Desteği 52 milyon 128 bin TL olmak üzere toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" bilgisi paylaşılarak ödemeler duyuruldu.

Kaynak: DHA