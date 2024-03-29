Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Beyninde pıhtı atması sonucu geçtiğimiz pazar günü bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen oyuncu Kadir İnanır’dan sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam’ın verdiği bilgiler aktarılan açıklamada, "Kadir Bey bugün daha iyi. Daha önce açıkladığımız gibi ekstübe, bilinci açık ve daha anlaşılır konuşabiliyor. Ek hastalıkları kontrol altında, uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz.” denildi.

Kaynak: DHA