Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi! Halil Umut Meler kararı ise...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleri ile sürecek. Birbirinden kritik mücadelelere sahne olacağı haftada perde 2 Nisan Salı günü İstanbulspor-Rizespor mücadelesi ile açılırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Hatayspor ile Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
HALİL UMUT MELER KARARI
Kritik mücadeleler öncesi haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.