29 Mar 2024 - 21:45- Spor G:

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi! Halil Umut Meler kararı ise...

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Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi! Halil Umut Meler kararı ise... mask
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleri ile sürecek. Birbirinden kritik mücadelelere sahne olacağı haftada perde 2 Nisan Salı günü İstanbulspor-Rizespor mücadelesi ile açılırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Hatayspor ile Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

HALİL UMUT MELER KARARI

Kritik mücadeleler öncesi haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay


20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler


4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

Kaynak: MYNET

# süper lig, Hakem, fatih, günü

29 Mar 2024 - 21:45 - Spor

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