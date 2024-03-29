29 Mar 2024 - 21:40- Gündem G:

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

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Muğla'da boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü mask
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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29 Mar 2024 - 21:40 - Gündem

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