Aleyna yuva mı yıkıyor? Yunus Emre eşinden boşanıyor mu?

Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlaşması gündem olmaya devam ediyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu yakınlaşmalara çok kızmış ve iletişim ödülü kazanan eşine 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. Ancak son bölümlerde eşinin lafına hiç aldırış etmeden Aleyna'yla yakınlaşmalarını sürdürmesi Beria Özden'i çileden çıkarmıştı.
İLK KEZ KONUŞTU
Sosyal medya hesabından önce eşi Yunus Emre ile birlikte olan profil fotoğrafını değiştiren Özden, ardından 'Y.E' yazısını da kaldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından ise çiftin boşanacağı dedikoduları gündeme gelmeye başladı. Konu hakkında Beria Özden ilk kez sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından iddiaların asılsız olduğunu şu şekilde açıkladı:"Dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin"
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.