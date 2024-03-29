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Aleyna yuva mı yıkıyor? Yunus Emre eşinden boşanıyor mu?

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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna yakınlaşması gündem olmaya devam ediyor. Yunus Emre ile eşi Beria Özden'in boşanacağı iddia edilmişti. Beria Özden'den iddialara yanıt geldi.

Aleyna yuva mı yıkıyor? Yunus Emre eşinden boşanıyor mu? mask
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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlaşması gündem olmaya devam ediyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu yakınlaşmalara çok kızmış ve iletişim ödülü kazanan eşine 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. Ancak son bölümlerde eşinin lafına hiç aldırış etmeden Aleyna'yla yakınlaşmalarını sürdürmesi Beria Özden'i çileden çıkarmıştı. 

İLK KEZ KONUŞTU

Sosyal medya hesabından önce eşi Yunus Emre ile birlikte olan profil fotoğrafını değiştiren Özden, ardından 'Y.E' yazısını da kaldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından ise çiftin boşanacağı dedikoduları gündeme gelmeye başladı. Konu hakkında Beria Özden ilk kez sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından iddiaların asılsız olduğunu şu şekilde açıkladı:"Dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, Survivor, devam, başladı

29 Mar 2024 - 21:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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