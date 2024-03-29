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Günlerdir kayıp aranıyordu; arazide gömülü halde bulundu

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Edirne'nin Hıdırağa köyünde 10 gündür kayıp olarak aranan Hamit Kır (51), köy yakınlarında öldürülüp; araziye üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde gömülü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Günlerdir kayıp aranıyordu; arazide gömülü halde bulundu mask
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​Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 10 gün önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler ihbarın üzerine Kır'ı arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarını genişleten ekipler bölgedeki gölet çevrelerinde yoğunlaştı. Kır'ın cansız bedeni yaşadığı köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide bulundu. Cesedin bulunduğu noktada üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü. 

'YURT DIŞINA GİDİYORUM' 

Kır'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirdi. Yapılan incelemede İ.T'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL. gönderdiği de tespit edildi. İ.T'nin çevresine ;Kır'ın kendisine yurt dışına gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söylediği de öğrenildi. İ.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, GÜN, Jandarma, çalışma

29 Mar 2024 - 21:07 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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