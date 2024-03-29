RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını açıkladı.
Şahin, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.