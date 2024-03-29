RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını açıkladı.

Şahin, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız.”