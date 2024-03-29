Survivor'da flaş görüntüler! Hakan Hatipoğlu gizlice yemek yedi

Survivor All Star her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Yarışma her gün başka bir mevzuyla gündeme bomba gibi düşüyor.
Survivor'da kaos bitmek bilmezken, son bölümde yine yemekle alakalı bir durum gözlerden kaçmadı.
Son bölümde Aleyna, Aysu, Merve ve Berna arasında yaşanan düello oyunu yayınlanırken, oyunu kenardan izleyen Hakan'ın halleri izleyiciler tarafından fark edildi.
Eli cebinde bench kenarından duran Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.