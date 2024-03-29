29 Mar 2024 - 20:30- Magazin G:

Murat Övüç'ün şovunda dolandırıcılık iddiası: Telefonlarımız engellendi, paralarımız ödenmedi

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4 Mart'ta Bilecik'te Murat Övüç'ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi etkinliği iptal oldu. Ancak bilet alan müşteriler kendilerine ücret iadesi yapılmadığını ve telefonların engellendiğini söyledi.

Murat Övüç'ün şovunda dolandırıcılık iddiası: Telefonlarımız engellendi, paralarımız ödenmedi mask
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Murat Övüç'ün sahne alacağı 4 Mart tarihinde düğün salonunda yapılması planlanan Kadınlar Matinesi, etkinliğe 2 gün kala iptal edildi. Bilet fiyatlarının 300 ila 400 arasında değiştiği etkinlikte yetkililer müşterilere ilk günden gerekli açıklamayı yaptığı ifade edidi. 3 gün içinde iade işleminin gerçekleşeceği söylense de bu iadeler gerçekleşmedi ve müşterilerin numaraların engellendi. 

200 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Yaklaşık bilet alan 200 kişinin olduğu bilinen etkinlikte müşteriler bu yapılanın dolandırıcılık olduğunu söylendi. Mağdur müşteriler haklarını sonuna denk arayacaklarını söyledi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Mar 2024 - 20:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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