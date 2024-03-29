Şahin'den Alanya'ya söz: Hayalleri gerçekleştireceğiz

ŞAHİN, halkla kucaklaşmalarına iftar ve teravih namazı sonrası doğup büyüdüğü Sugözü Mahallesi'nde devam etti. Şahin, Sugözü'nün yanı sıra Küçükhasbahçe Mahallesi sakinlerinin de katıldığı buluşmada coşkulu bir kalabalık tarafından meşaleler, sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı.

Büyük izdihamın yaşandığı buluşmada vatandaşlar Şahin'e "Başkanım hoş geldin" diyerek sarılıp, öptüler. Buluşma bölgesi 'Sugözü Seninle Gurur Duyuyor' sloganlarıyla inlerken, açılış konuşmasında Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal "Buradan, Sugözü'nün bağrından çıkan Mehmet Şahin başkanımıza hoş geldin diyoruz. Çocukluğumuz beraber geçti. Yokluğu da gördük varlığı da. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAHİN: HALKIMIZIN REFAH SEVİYESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Vatandaşlar yoğun olarak Kuzey Alanya'nın belediye hizmetlerinden payına düşeni alamadığını, bölgede gelişimin olmadığını, mahrumiyet bölgesinde yaşadıklarını söylerken, Şahin "Ben halkımız için geliyorum, ben milletimiz için geliyorum. Benim çizgim belli. Önce kendi halkımızın refah seviyesini arttıracağız. Sağlıkta, eğitimde ve sosyal aktivitelerde çıtayı yükselteceğiz. Hizmetlerimizle ailelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, emeklilerimiz, çocuklarımız, kısacası her bir vatandaşımız rahat nefes alacak. Biz bunun için geliyoruz, Alanya’mız için geliyoruz. Alanya halkımızın hayal ettiği hizmetleri hayata geçirmek için geliyoruz" şeklinde konuştu.



Şahin'in bu sözleri coşkulu kalabalık tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ŞAHİN'DEN SUGÖZÜ VE KÜÇÜKHASBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

Şahin, yoğun destek aldığı buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Küçükhasbahçe ve Sugözü mahallelerimizde mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için mahalle muhtarlarımız Ali Yalçın ve Hasan Uysal ile tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

MEHMET ŞAHİN'İN SEÇİM OFİSİNDE İZDİHAM

Şahin, Alanya Merkez Seçim Ofisi'nde her akşam binlerce sevenini ağırlıyor.

Şahin'in ofisine her akşam çok sayıda kalabalık grup tarafından coşkulu destek ziyaretleri de aralıksız olarak sürüyor.

Kalabalık gruplar halinde pankartlar ve meşalelerle yürüyerek Şahin'e destek ziyaretinde bulunan vatandaşlar "Değişimin temellerini atan Mehmet Şahin başkanımıza destek vermek boynumuzun borcu. Mehmet Şahin'e gönül veren dostlarımızla bu yüzden buradayız" dediler.

JAWA VE DEVE KONVOYLARI DA VARDI

Şahin'in seçim ofisine Alanya'da 'Kara Jawa' olarak tabir edilen Jawa marka motosikletlerle gelen kalabalık konvoyun yanı sıra develerle gelen vatandaşlar da dikkat çekti. 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' sloganlarıyla inleyen bölgede Alanya Jawacılar Kulübü'nün "Mehmet Başkan Seni Hazediyoruz' yazılı pankartı da dikkat çekti.



Şahin, sevenlerine hitabında "Arkadaşlar rehavete kapılmayalım. Pazar sabahı 'Bismillah' diyerek sandıklara sahip çıkalım" dedi.



Şahin, yoğun destek ziyaretlerine ilişkin sosyal medya mesajında ise "Yürekten hissettirdiğiniz sevgi, güven ve destekle; katlanarak yaşattığınız onur ve mutluluk için teşekkürler Alanya'm... Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

İMARDAN TOPLU KONUTA, TURİZMDEN EKONOMİYE YÜREKLERE SU SERPTİ

Şahin'in esnaf ve vatandaş ziyaretleri de aralıksız olarak sürdü. Şahin'i caddede durduran bir vatandaş "Ben normalde üç kuşaktır CHP'liyim ama bu sefer seninleyim" derken, yaşlı bir kadın ise "İnşallah kazanırsın" dedi. Şahin, "Dua ederseniz olur" diyerek teşekkür etti.

Şahin, ziyaretleri sırasında sorunlarını ve taleplerini anlatan gençlere "Gençlerimizi destekleyeceğiz. ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı iken de gençlerimizi hep destekledik, daha güçlü destekleyeceğiz" dedi.



Şahin, imardan şikayet eden vatandaşlara da "İmar çalışmalarını o bölgenin halkıyla birlikte yapacağız ve mağduriyete asla izin vermeyeceğiz" dedi. Bayan bir esnafın "Biz sizi destekliyoruz" demesi üzerine ise Şahin, "Sağ olun, mahcup etmem sizi" diyerek teşekkür etti.

Kaldırımda karşılaştığı yaşlı bir vatandaş ise "Herkese Mehmet Şahin'i seçerseniz hayal edemeyeceğiniz kadar hizmet alacaksınız diyorum. Hep bunu söylüyorum" dedi. Şahin, "Allah razı olsun" dedi.



Turizm çalışanlarının toplu konut talebine ilişkin olarak "Toplu konutların bedelini ev kirası öder gibi ödettireceğiz. Bu konutları TOKİ'nin de altına mal ederiz" diyen Şahin, esnafın nitelikli turist talepleri karşısında ise "Alanyamızı nitelikli turistlerin merkezi yapmak için çalışmaya hemen başlayacağız. Ciro yapan değil kâr eden şehir oluşturmalıyız. Hedefimiz bu" dedi.

Gösterdikleri ilgi ve alaka için tüm esnaflara teşekkür eden Şahin, "Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi