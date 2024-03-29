- Asayiş

Hatalı sollama motosikletli kuryenin sonu oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Aziz Soysaç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu.

Hatalı sollama motosikletli kuryenin sonu oldu mask
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Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, motosikletiyle sipariş götürmek üzere yola çıktı. Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın (38) kullandığı otomobil çaptı. Bu sırada otomobil sürücüsü İzzet A. olay yerinden ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Soysaç, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Soysaç, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın arından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü İzzet A. daha sonra polis merkezine teslim oldu. İzzet A.'nın polisteki işlemlerinin yapılmasına başlandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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29 Mar 2024 - 20:11 - Asayiş

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