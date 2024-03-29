Hatalı sollama motosikletli kuryenin sonu oldu

Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, motosikletiyle sipariş götürmek üzere yola çıktı. Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın (38) kullandığı otomobil çaptı. Bu sırada otomobil sürücüsü İzzet A. olay yerinden ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Soysaç, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Soysaç, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın arından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü İzzet A. daha sonra polis merkezine teslim oldu. İzzet A.'nın polisteki işlemlerinin yapılmasına başlandı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.