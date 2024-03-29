- Spor

Oruç tutması yasaklanan milli oyuncu kampı sinirlenerek terketti

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Olimpik Lyon'un genç futbolcusu Mahamadou Diawara, Fransa Futbol Federasyonu'nun futbolcuların oruç tutmasını yasaklayınca milli takım kampını terketti.

Oruç tutması yasaklanan milli oyuncu kampı sinirlenerek terketti mask
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Fransa Futbol Federasyonu, milli takım kampındaki futbolculara oruç tutma yasağı koyduğunu açıkladı. Olimpik Lyon'un genç futbolcusu Mahamadou Diawara ise karara sinirlenerek U19 Milli Takım kampını terketti.

Mahamadou Diawara'nın kulübüne dönüşü Fransa Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından da doğrulandı. Mahamadou Diawara'nın yerine Nantes forması giyen Tabibou Assoumani, Fransa U19 Milli Takımı'na davet edildi. Genç orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Kaynak: Haber Merkezi

29 Mar 2024 - 19:15 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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