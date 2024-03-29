Oruç tutması yasaklanan milli oyuncu kampı sinirlenerek terketti

Fransa Futbol Federasyonu, milli takım kampındaki futbolculara oruç tutma yasağı koyduğunu açıkladı. Olimpik Lyon'un genç futbolcusu Mahamadou Diawara ise karara sinirlenerek U19 Milli Takım kampını terketti.

Mahamadou Diawara'nın kulübüne dönüşü Fransa Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından da doğrulandı. Mahamadou Diawara'nın yerine Nantes forması giyen Tabibou Assoumani, Fransa U19 Milli Takımı'na davet edildi. Genç orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Kaynak: Haber Merkezi