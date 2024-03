Lastik patladı; ölümden döndüler

Elazığ yönüne giden Sadrettin C. (47) yönetimindeki otomobil, Karakoçan ilçesine 5 kilometre mesafede kontrolden çıkıp, şarampoldeki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Sadrettin C., Z.C., S.C. ve yolda aldıkları A.H.A. ile R.M.B. yaralandı.Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Zübeyde C. buradan Elazığ’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

