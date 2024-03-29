29 Mar 2024 - 18:52- Gündem G:

Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu

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Salda Gölü yakınında su dolu havuzda erkek cesedi bulundu.

Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu mask
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında erkek cesedi bulundu.

Sultanpınarı mevkisinde yıkılan eski restoranın yaklaşık 2 metre yükseklikteki su dolu havuzunda bir kişiyi hareketsiz gören H.K. (24), durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havuzdan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede kamyon sürücüsü İsmail Karnak (47) olduğu tespit edildi.

Karnak'ın cesedi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaynak: AA

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29 Mar 2024 - 18:52 AA Burdur- Gündem

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