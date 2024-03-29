29 Mar 2024 - 18:46- Gündem G:

Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

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Siirt'te öğrenci servisi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı mask
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Siirt’in Şirvan ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 6’sı çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6’sı çocuk, 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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29 Mar 2024 - 18:46 DHA Siirt- Gündem

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