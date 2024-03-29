29 Mar 2024 - 18:36- Magazin G:

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden flaş açıklama: ''Sette tuvaletleri temizledim''

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı oyuncu Güven Hokna katıldığı bir programda setle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinden flaş açıklama: ''Sette tuvaletleri temizledim'' mask
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Kanal D ekranlarının efsaneleşmiş dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye Hanım' karakterini canlandıran usta oyuncu Güven Hokna, katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ünlü ismin anlattıkları, duyanları şaşırttı.

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak hafızalara kazınmıştı.

İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Usta isim Güven Hokna, Aramızda Kalmasın programına katıldı. Usta oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaletini temizledim" diyen Hokna, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu.

Kaynak: CNNTURK

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29 Mar 2024 - 18:36 - Magazin

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