- Asayiş

Şok olay! Sokak ortasında vurulmuş kadın cesedi bulundu

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Tüyler ürpeten bir kadın cinayeti daha yaşandı. Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu.

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Seyir halinde olan sürücüler bir şahsın yol ortasında hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yolda hareketsiz şekilde yatan şahsın silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş bir kadın olduğu tespit edildi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, sağlık, Gelen, acil

29 Mar 2024 - 18:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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