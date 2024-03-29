Şok olay! Sokak ortasında vurulmuş kadın cesedi bulundu

Seyir halinde olan sürücüler bir şahsın yol ortasında hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yolda hareketsiz şekilde yatan şahsın silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş bir kadın olduğu tespit edildi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi