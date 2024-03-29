Aleyna Tilki'ye sahnede doğum günü sürprizi

Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı’nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilk'ye sahnede sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
Konserde bir anda orkestrası “İyi ki doğdun Aleyna” şarkısına başlayarak herkesi şaşırttılar. Seyirciler de orkestraya katıldı ve müthiş bir sevgi seli arasında Tilki pastasının mumlarını üfledi. Çok mutlu olan genç şarkıcı “Unutulmaz bir an benim için” diyerek herkese teşekkür etti. Mumları üfledikten sonra konserine devam etti ve dansçılarıyla müthiş bir şova imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.