29 Mar 2024 - 18:26- Magazin G:

Aleyna Tilki'ye sahnede doğum günü sürprizi

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Aleyna Tilki'ye Adana konserinde orkestrası tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 24 yaşına basan Tilki sahnede pastasının mumlarını üfledi.

Aleyna Tilki'ye sahnede doğum günü sürprizi mask
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Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı’nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilk'ye sahnede sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Konserde bir anda orkestrası “İyi ki doğdun Aleyna” şarkısına başlayarak herkesi şaşırttılar. Seyirciler de orkestraya katıldı ve müthiş bir sevgi seli arasında Tilki pastasının mumlarını üfledi. Çok mutlu olan genç şarkıcı  “Unutulmaz bir an benim için” diyerek herkese teşekkür etti. Mumları üfledikten sonra konserine devam etti ve dansçılarıyla müthiş bir şova imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, etti, şarkıcı, devam, sonra, günü

29 Mar 2024 - 18:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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