Adını 'Mahmut' olarak değiştirdi: Gördüğüm rüya ile her şey başladı

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan eski oyuncu ve model Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını Mahmut olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erkan bu dönüşümün nasıl başladığını anlattı.

"Gördüğüm rüya hayatımı değiştirdi. Aslında tam rüya da değildi. Yani yaşantımda her şey yolunda gidiyor ama hep bir doyumsuzluk var. İnsan bu dünyada sınandığını farkına varmalı gerek şükürle gerek sabırla sınanıyoruz. Şunu düşündüm, yok olup gideceğim beni yaratan bu performansımdan memnun mu? Mümkün değil. Çünkü ben hazlarıma yenik düşmüş şöhretin paranın peşine düşmüştüm. Tanınmak ve beğenilmek insanın hoşuna gidiyordu. Bunların hepsinin geçici olduğunu gerçek mutluluğun bu olmadığını asıl mutluluğun sonsuzluktan bahseden diğer alemde olduğunu düşündüm."

Kaynak: Haber Merkezi