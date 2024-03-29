Adını 'Mahmut' olarak değiştirdi: Gördüğüm rüya ile her şey başladı

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan eski oyuncu ve model Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını Mahmut olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erkan bu dönüşümün nasıl başladığını anlattı.
"Gördüğüm rüya hayatımı değiştirdi. Aslında tam rüya da değildi. Yani yaşantımda her şey yolunda gidiyor ama hep bir doyumsuzluk var. İnsan bu dünyada sınandığını farkına varmalı gerek şükürle gerek sabırla sınanıyoruz. Şunu düşündüm, yok olup gideceğim beni yaratan bu performansımdan memnun mu? Mümkün değil. Çünkü ben hazlarıma yenik düşmüş şöhretin paranın peşine düşmüştüm. Tanınmak ve beğenilmek insanın hoşuna gidiyordu. Bunların hepsinin geçici olduğunu gerçek mutluluğun bu olmadığını asıl mutluluğun sonsuzluktan bahseden diğer alemde olduğunu düşündüm."
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.