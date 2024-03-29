Otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı

Otomobiline binmek isteyen Baran Can, kendisini takip eden yüzü maskeli kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın peş peşe ateş ettiği Can, kolundan yaralandı. Olay sonrasında saldırgan ara sokağa girip kaçtı. Baran Can, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Can’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA