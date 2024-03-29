29 Mar 2024 - 17:22- Magazin G:

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un hamile eşinden kötü haber!

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Şarkıcı Kurtuluş Kuş, bir programda eşinin düşük yaptığını açıkladı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un hamile eşinden kötü haber! mask
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un hamile eşinden kötü haber!
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Son zamanların yükselen isimlerinden biri olan Kurtuluş Kuş 'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'Nabız', 'İçime Ata Ata' isimli şarkılarıyla biliniyor.

Şarkıcı geçtiğimiz aylarda 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile dünyaevine girmişti.

Evlendikten çok kısa bir süre sonra ise Kurtuluş Kuş, eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. Kurtuluş Kuş, Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu oldu.

Programda kendi hayatıyla ilgili açıklama yapan Kuş, eşinin bir hafta önce düşük yaptığını açıkladı.

BAŞIMIZA TALİHSİZ BİR OLAY GELDİ

Şarkıcı, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Eşimle ne güzel fotoğraflar çektik ya... Başımıza talihsiz bir olay geldi. İşte tam bir gün sonra hastaneye gidip bebeğin kalp atışını dinleyecektik. Her şeyde bir hayır varmış eşim düşük yaptı. Bir hafta on gün falan oldu işte büyük ihtimalle. Her şeyin hayırlısı."

Kaynak: MYNET

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29 Mar 2024 - 17:22 - Magazin

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