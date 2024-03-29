Korkunç kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı

Mersin'in Mut ilçesinde yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hasar görürken, yaralı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, D-715 kara yolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. A.S.K. yönetimindeki 42BMZ70 plakalı otomobille, yaralı taşıyan İ.K.’nın kullandığı 33CTA95 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada araçlar hasar aldı. Yaralı, gelen başka bir ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.