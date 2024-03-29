Feci olay! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi (61) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Ece yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırgan Osman Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.