29 Mar 2024 - 17:01- Gündem G:

Feci olay! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nde bir kişi çay ocağında oturan husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü.

Feci olay! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü mask
Feci olay! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü
Feci olay! Çay ocağında oturan husumetlisini öldürdü
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi (61) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Ece yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırgan Osman Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# Çay ocağı, husumetli, öldürme, Polis, sağlık

29 Mar 2024 - 17:01 DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi mask
Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi
Yine depremle sallandık mask
Yine depremle sallandık
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü mask
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor mask
RTÜK açıkladı: Siyasi reklam yasağı bu gece başlıyor
Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu mask
Şüpheli ölüm! Salda Gölü yakınında havuzda erkek cesedi bulundu
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı mask
Korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber