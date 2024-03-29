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Otelde büyük patlama! Alt kat kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama oldu. Patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar oluştu.

Otelde büyük patlama! Alt kat kullanılamaz hale geldi mask
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4 katlı bir otelin kazan dairesinde saat saatlerinde gürültülü bir patlama meydana geldi. Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada, otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi. Ekipler patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, çalışma

29 Mar 2024 - 16:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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