- Ekonomi

Sürücüler dikkat! HGS'ye büyük zam geldi

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Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçişini sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi ve 175 TL'ye yükseldi

Sürücüler dikkat! HGS'ye büyük zam geldi mask
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Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçişini sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. 100 TL olan alt limit 175 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Konu ile ilgili bildirme mesajları bankalardan müşterilere iletilmeye başlandı ve alt limiti 175 TL olacağı bilgilendirmesi yapıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Mar 2024 - 16:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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