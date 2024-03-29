Sürücüler dikkat! HGS'ye büyük zam geldi

Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçişini sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. 100 TL olan alt limit 175 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Konu ile ilgili bildirme mesajları bankalardan müşterilere iletilmeye başlandı ve alt limiti 175 TL olacağı bilgilendirmesi yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.