Sürücüler dikkat! HGS'ye büyük zam geldi

Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçişini sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. 100 TL olan alt limit 175 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Konu ile ilgili bildirme mesajları bankalardan müşterilere iletilmeye başlandı ve alt limiti 175 TL olacağı bilgilendirmesi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi