Pelin Karahan'dan itiraf! ''Eşime full çıplak fotoğraflar geliyor. ''

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Karahan'ın bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyordu.

Karahan, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu 'Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Karahan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama o an aklıma gelmiyor. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı kazandım. Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşıyor."

Karahan yaptığı açıklamada bir aralar eşine çıplak fotoğraflar geldiğini de ifade etti.

Karahan, "Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı, sosyal medyadan. Eser'e gelmiyor mu? Benim eşime full çıplak fotoğraflar geliyor. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" dedi.

"CİLDİME HEP BAKTIM"

Estetik iddialarıyla ilgili konuşan oyuncu, "Bir botoks yapıyordum. Spor yaptığım için metabolizmam çok hızlı çalışıyor. Ben cilt yapısı olarak şanslı bir kadınım. Cildime hep baktım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yüksek fiyatlardan da dert yakınan oyuncu şunları belirtti:

"Daha az dışarıda yemek yiyoruz. Gelen hesaplar şoke edici durumda. Market manavda çok pahalı."

Kaynak: MYNET