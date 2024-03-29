İşte Kızılcık Şerbeti'nin final tarihi

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç Yalazoğlu, fenomen dizinin sezon finali yapacağı tarihten bahsetti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük bir üne kavuşan ünlü oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, önceki gün karşılaştığı basın mensuplarıyla sohbet etti.

Gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaliyle ilgili bilgi veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, " Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız. Ondan sonra tatile çıkacağız. Setlerde iki sezon süren işlerde genelde uyumsuzluk oluyor diyorlar ama biz aile gibiyiz. Keyifli çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: KARAR