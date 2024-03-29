İstanbul Gençlergücüspor son gün transferleri

Etiler Spor’dan 1999 doğumlu Furkan Ekici, Etiler Spor’dan 1997 doğumlu Sercan İsmet Balta, Elazığ Spor’dan 2002 doğumlu Muhammet Yavuz, Küçükpazar Spor’dan 1993 doğumlu İsmet Uzun, Küçükpazar Spor’dan 1997 doğumlu Furkan Oruç, Bağcılar Spor’dan 2008 doğumlu Mehmet Erdi Ürgüt, Yahya Kemal Spor’dan 1990 doğumlu Mustafa Kaplan, Küçükpazar Spor’dan 1991 doğumlu Mert Kırmızıdere, Zonguldak Devrek Bostankent Spor’dan 2000 doğumlu Mücahit Çalgam, Muratpaşa Spor’dan 2000 doğumlu Emre Karakaya gibi kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak 2023-2024 futbol sezonuna iddialı giriyor. İstanbul Gençlergücüspor kulübü genç başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada; “2023-2024 futbol sezonunda A takımımıza şampiyonluk yolunda takviyelerimiz devam edecek. Biz İnandık siz de İnanın! Bu sezon kaliteli sporcularla başarılı olmak için sezona başladık. Yeni arkadaşlarda takıma gelecek. Gençlerin gücü ile sen ben yok biz varız. Hep beraber başarılı olacağız. Bütün takımlara başarılar dileriz” dedi.