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Alanya’da dolandırıcı zararı ödemeyi kabul etti! Hapis cezasından kurtuldu

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Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında eşine az rastlanır bir olaya tanık olundu

Alanya’da dolandırıcı zararı ödemeyi kabul etti! Hapis cezasından kurtuldu mask
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Edinilen bilgiye göre, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklu sanık Mehmet G. mahkemeye SEGBİS'le katıldı. Mahkeme başkanı, “Artık karar vereceğiz. Neler söyleyeceksin?” dedi. Mehmet G. “Ben kimseyi dolandırmadım. Beraatimi talep ederim” diye konuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “5 bin TL zarar var. Bu zararı daha önceki mahkemede ödemeyeceğini söylemiştin” diye hatırlattı. Sanık dışarda oğlunun olduğunu ve bu parayı ödeyeceğini söylemesi üzerine hapis cezasından kurtuldu. Mehmet G’nin 5 bin TL’yi gelecek celse tarihi olan 8 Mayıs’a kadar ödememesi halinde hapis cezasıyla cezalandıracağı belirtildi.

# Alanya, var

29 Mar 2024 - 16:12 - Asayiş

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