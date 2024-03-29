Edinilen bilgiye göre, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklu sanık Mehmet G. mahkemeye SEGBİS'le katıldı. Mahkeme başkanı, “Artık karar vereceğiz. Neler söyleyeceksin?” dedi. Mehmet G. “Ben kimseyi dolandırmadım. Beraatimi talep ederim” diye konuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “5 bin TL zarar var. Bu zararı daha önceki mahkemede ödemeyeceğini söylemiştin” diye hatırlattı. Sanık dışarda oğlunun olduğunu ve bu parayı ödeyeceğini söylemesi üzerine hapis cezasından kurtuldu. Mehmet G’nin 5 bin TL’yi gelecek celse tarihi olan 8 Mayıs’a kadar ödememesi halinde hapis cezasıyla cezalandıracağı belirtildi.
- Asayiş
Alanya’da dolandırıcı zararı ödemeyi kabul etti! Hapis cezasından kurtuldu
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında eşine az rastlanır bir olaya tanık olundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.