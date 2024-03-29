ALSEV’den o iddialara sert yanıt!

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı iftar etkinliğine çok sayıda ALSEV üyesi ve vatandaş katıldı. Vatandaşlar dualar eşliğinde iftarlarını yaptılar.

‘HABERLER BAŞTAN SONA YALAN VE YANLIŞTIR’

İftar sonrası ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, derneğin iç işleyişi ile ilgili olarak bazı medya organlarının yayınladığı haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayınlanan haberlerde dernekte ‘yaprak dökümü’ yaşandığı ve bazı üyelerin istifa ettiği iddia edilmişti. Ancak Başkan Yetgin, bu iddiaların tamamının yanlış ve asılsız olduğunu belirtti. Yetgin ALSEV dernek yönetimi adına yaptığı açıklamada, istifa eden üyelerin iş yoğunluğu nedeniyle ayrıldığı, bazılarının ise farklı projelerde görev almak istediği vurgulandı. Yetgin, “Geçtiğimiz günlerde derneğimizin iç işleyişi ile alakalı kendilerini gazeteci olarak tanımlayan ancak mesleğini kamu yararına değil şahsi yararları için ifa eden bazı ‘Yandaş’ medya organlarınca yapılan asılsız haberlere ilişkin, tarafımızca iş bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki; Yapılan haberlerde ‘ALSEV de Yaprak Dökümü’ olduğunu söyleyen, derneğimizin yönetiminden istifa ederek çıkanların olduğunu, bu istifaların da tek nedeninin derneğimizin mevcut belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ile derneğimizin yakınlığından kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Söz konusu iddialar baştan sona bilinçli olarak yalan ve yanlış olarak kamuoyuna aktarılmış, aktaran kişi ve kurumlar her ne kadar toplum tarafından ciddiye alınmayan şahıslar olsa dahi tarafımızca bu iddialara cevap vermenin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Yukarı da bahsedilen iddialara cevaben 08.02.2024 Perşembe günü yüzlerce vatandaşımız ve dernek üyelerimiz ile birlikte bir iftar programı düzenlemiş ve dernek başkanımız Sayın Kemal Yetgin tarafından cevap verilmiştir. Yönetimde bulunan 11 kişinin istifa ettiğine dair haber baştan sona yalan ve yanlıştır. İşin daha da kötüsü bu yanlışlık sehven değil tam aksine yanlış olduğu bilinmesine rağmen bir takım taraflarca medyaya servis edilmiştir. Öncelikle yönetim ekibimizden Emre Işıklı ve Kemal Boz isimli arkadaşlarımız, iş hayatlarının yoğun bir dönemine girmeleri sebebiyle dernek yönetimden ayrılma kararı almış olup , tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Nitekim Emre Işıklı arkadaşımız halen üyemiz olarak dernek faaliyetlerine devam etmekte, Kemal Boz ile de gönül bağımız devam etmektedir. Söz konusu olayda ismi geçen bir diğer kişi ise Veli Boz olup sosyal medya hesabından ayrıldığını ilan eden Veli Boz’un, bundan yaklaşık 3 ay önce derneğimizden kendi tercihi doğrultusunda ayrıldığı, fakat aradan geçen bunca zamandan sonra 31 Mart Yerel seçimlerine az bir süre kala anlamlandıramadığımız bir şekilde bu olayı yeni bir olaymış gibi açıklaması tarafımızca anlamalandırılamamış ve şaşkınlıkla karşılanmıştır. Yine de bugüne kadar derneğimiz için verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder kararına saygı duyduğumuzu da belirtiriz. İsmi geçen ve sosyal medyada paylaşımda bulunan diğer kişilerden Saffet Tez ve Emrah Gündoğan isimli kişiler ise ALSEV yönetim kurulunun kararı doğrultusunda yönetim tarafından çıkarıldığını her hangi bir istifa durumunun olmadığını belirtmek isteriz. Yine ayrıca adı geçenlerden Berat Sipahioğlu ise farklı bir oluşumda başkan yardımcılığı görevi yapmak niyetinde olduğunu bundan uzun bir süre önce tarafımıza bildirmiş olup, tarafımızca saygıyla karşılanmış ve karşılıklı başarı dilekleri ile yollarımız ayrılmıştır. Haber içeriğinde bulunan ve hala anlamlandıramadığımız en önemli nokta ise; İsmi geçenlerden Mehmet Yetgin, Mesut Zortaş, Semih Kaçan isimli arkadaşlarımızın hala yönetimde aktif bir şekilde rol almalarına rağmen istifa ettiklerinin yazılmasıdır. Haber yapan medya organlarına bu bilgilerin hepsinin aktarılmasına rağmen, kendini gazeteci olarak tanımlayan kişi ve kurumlar gazetecinin yapması gerektiği gibi tekzip yayınlaması gerekirken aksine sadece yönetimde bir kaos algısı oluşturmak amacıyla sormadan, sorgulamadan istifa ettiğinin yazılması ve kamoyuna servis edilmesi en basit tabiri ile amatörlüktür” dedi.

‘İDDİALAR ASILSIZDIR’

Yetgin, ayrıca derneğin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'den para talep ettiği ve bu talebin karşılanamaması durumunda Adem Murat Yücel'e yakınlaşıldığı iddialarına da cevap verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve ispatlanamadığı söyledi. Yetgin, “Yine bir takım çevrelerce doğru olmadığı bilinmesine rağmen derneğimizin 31 Mart Yerel seçimleri öncesi İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’den para talebinde bulunduğu, karşılığını alamayınca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yakınlaştığını, hatta Sayın Yücel’den büyük paralar alındığı iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu söylemlerin ne niyetle kimler tarafından ortaya atıldığı tarafımızca gayet kolay tahmin edilmekte olup iş bu açıklama ile belirtmek isteriz ki ‘’Müddei iddiasını ispat etmek ile yükümlüdür.’ İddiasını da ispat etmeyen alçaktır” diye konuştu.

‘ALSEV’İ DEDİKODULARLA YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Başkan Yetgin, derneğin faaliyetlerinin toplum yararına olduğunu ve herhangi bir çıkar amacı güdülmediğini vurgulayarak, yapılan iyiliklerin çıkarsız olduğunu ifade etti. Ayrıca, iftira ve asılsız bilgilerle mücadele edeceklerini ve hukuki süreci başlatacaklarını belirtti. Yetgin, “Derneğimizin kurulduğu günden beri bulunduğu faaliyetlerin hepsi toplum yararına olup, söz konusu faaliyetler Alanya ile de sınırlı kalmamış Türkiye’nin her noktasına ulaşmıştır. Başkan, yönetim veya üyelerin kendilerine çıkar sağlaması bir kenarıya herkes elinden geldiği kadar şahsi harcamalarından kısıp fayda sağlamaya çalışmıştır. Ancak bu faydanın toplum yararına olması, bir takım şahısların tarafımızdan çıkar sağlayamamış olması bazı kesimleri üzmüş olacak ki bu gibi dedikodular ile yıpratma çabalarına girişmektedirler. Yukarı da izah ettiğimiz üzere, üzerimize atılan her türlü iddiaların cevabını açık yüreklilikle vermeye hazırız. Derneğimiz amaçları doğrultusunda ilerlemekte olup gün geçtikçe de büyümektedir. Bu tarz iftira ve asılsız bilgiler karşısında dün olduğu gibi bugün de dimdik duruyor korkmuyoruz. Ayrıca tüm iftiralara ilişkin hukuki hakkımızı saklı tutuyor , en kısa sürede de hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALSEV ÇIKAR AMACI GÜDMEYEN BİR DERNEK’

Son olarak, ALSEV ailesinin birleştirici gücünün iyilik yapmak olduğu ve yapılan iyiliklerin çıkar amacı güdülmeden gerçekleştirildiği vurgulanarak, derneğin hedef gösterilmesinin nedeninin anlaşılamadığı ifade edildi. Yetgin, “İş bu açıklamanın muhattabı olarak bulunan kitleye de naçizane şunu söylemek istiyoruz. ALSEV ailesinin tek birleştirici noktası iyilik yapmak olup yapılan iyilikler de çıkarsızdır. Ama maalesef çıkarsız bir iyilik yapmanın ne demek olduğunu bugüne kadar öğrenemeyen çevreler, bizi hedef gösterirken dahi birilerinden çıkar sağlama beklentisinde olup tam bu noktada neden bizi hedef noktasına koyan kitle ile ayrıştığımızı kamoyunun takdirlerine sunuyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)