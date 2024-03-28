Erkeklere nasıl daha iyi sevgili olunacağını öğretiyormuş

Cinsellikten uzak bir şekilde büyümesine rağmen daha sonrasında ücretsiz online dersler vermeye başlayan bir eğitmene dönüştüğünü ifade eden Gately, "Etik değerlere sahip, kadınların liderliğindeki bir şirkette çalışıyorum. Hayattaki misyonum herkesi güçlendirmek" dedi.

Mart 2020'de Cat, Instagram için seks eğitimi videoları çekmeye ve Zoom'da ücretsiz mastürbasyon dersleri vermeye başladı. Bir buçuk yıl boyunca bunu yaptıktan sonra Facebook'ta gördüğü bir iş ilanına başvurarak erkeklere daha iyi bir sevgili olmanın yollarını öğretmeye başladı.