Erkeklere nasıl daha iyi sevgili olunacağını öğretiyormuş

Cinsellikten uzak bir şekilde büyümesine rağmen daha sonrasında ücretsiz online dersler vermeye başlayan bir eğitmene dönüştüğünü ifade eden Gately, "Etik değerlere sahip, kadınların liderliğindeki bir şirkette çalışıyorum. Hayattaki misyonum herkesi güçlendirmek" dedi.
Mart 2020'de Cat, Instagram için seks eğitimi videoları çekmeye ve Zoom'da ücretsiz mastürbasyon dersleri vermeye başladı. Bir buçuk yıl boyunca bunu yaptıktan sonra Facebook'ta gördüğü bir iş ilanına başvurarak erkeklere daha iyi bir sevgili olmanın yollarını öğretmeye başladı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.