Alanya Kalesi açıklarında yunuslar şov yaptı

CİLVARDA Burnu olarak tabir edilen Alanya Kalesi’nin uç kısmında gezintiye çıkan tur teknesi yunusların sürpriz gösterisiyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar, teknelerle birlikte yüzdü. Çeşitli gösteriler yapan yunuslar, izleyenler tarafından alkışlandı. O anda bölgede bulanan Sahil Güvenlik ekibi de yunusların gösterisini izledi. Yaşanan keyifli anlar, Cleopatra Luxury Yacht sahibi Barış Dalgıç ve turistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yunuslar daha sonra gözden kayboldu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)